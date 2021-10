NOC*NSF heeft maandag zijn excuses aangeboden aan de voormalige (top)turnsters die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag. De sportkoepel wil dat de slachtoffers snel een tegemoetkoming van 5.000 euro krijgen.

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg maakt de excuses namens NOC*NSF in een reactie op het advies van de adviescommissie integriteit en ethiek. Deze commissie onderzocht of slachtoffers in de turnsport financiële steun kunnen krijgen.

Van Zanen-Nieberg zei dat NOC*NSF is tekortgeschoten en alle aanbevelingen van de adviescommissie zal overnemen. "Er waren al voor 2010 rapporten. We hadden het kunnen en moeten zien. We hebben verzuimd na te gaan of meldingen een structurele achtergrond hadden en of aanbevelingen werden opgevolgd. We hebben de zaken gezien als losse bomen, maar zagen niet het hele bos. Daarvoor bieden wij de sporters onze oprechte excuses aan."

De 5.000 euro moet volgens de adviescommissie worden gezien als een tegemoetkoming voor het leed dat de slachtoffers is aangedaan. Van Zanen-Nieberg zei maandag dat NOC*NSF er alles aan wil doen om de regeling voor het einde van jaar open te stellen. De sportkoepel en turnbond KNGU zullen de vergoeding betalen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport steunt het advies om 5.000 euro compensatie te bieden en draagt bij aan de ondersteuning van slachtoffers bij het doen van hun aanvraag en de daadwerkelijke uitwerking en uitvoering van de regeling.

"Ik vind het van belang dat de oud-turnsters de erkenning krijgen die ze nodig hebben om dit hoofdstuk te kunnen afsluiten", schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Sport) maandag in een brief aan de Tweede Kamer, die woensdag debatteert over de misstanden in de turnsport.

NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg (rechts) naast KNGU-directeur Marieke van der Plas. NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg (rechts) naast KNGU-directeur Marieke van der Plas. Foto: ANP

'Er is geen hiërarchie in leed'

De adviescommissie spreekt in haar rapport nadrukkelijk over een tegemoetkoming en een regeling die collectief moet zijn. "Er is geen hiërarchie in leed, geen manier om te zeggen dat wat de een is overkomen minder erg is dan wat een ander is overkomen", aldus de commissie, die werd benaderd nadat in het rapport Ongelijke Leggers de misstanden in de turnsport waren benoemd.

De collectieve tegemoetkomingsregeling is er voor oud-topturnsters die onderworpen zijn geweest aan ernstig grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, uitsluiting en manipulatie. "Hiermee geven we de oud-turnsters erkenning voor het aangedane leed", aldus Van Zanen-Nieberg. "Het is nu belangrijk dat we deze regeling snel en zorgvuldig samen met de KNGU opzetten en uitvoeren."

De tegemoetkoming geldt volgens de voorzitter van NOC*NSF specifiek voor de turnsters die betrokken zijn bij de in het rapport Ongelijke Leggers genoemde misstanden. Het bedrag is gerelateerd aan bedragen die eerder werden uitgekeerd aan onder meer slachtoffers van misbruik in de katholieke kerk.

Het zou vooralsnog gaan om zo'n honderd turnsters. Van Zanen-Nieberg: "Als je vindt dat je excuses moet maken, moet je ook binnen je begroting prioriteiten stellen."