Voormalige (top)turnsters die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag door coaches moeten een tegemoetkoming krijgen van 5.000 euro, zo stelt de adviescommissie integriteit en ethiek.

De commissie heeft zich op verzoek van sportkoepel NOC*NSF gebogen over een mogelijke financiële regeling voor een groep ex-turnsters die slachtoffer zijn geworden van dergelijk gedrag en daar vaak nog steeds last van ondervinden.

De commissie spreekt nadrukkelijk over een tegemoetkoming en een regeling die collectief moet zijn. "Er is geen hiërarchie in leed, geen manier om te zeggen dat wat de een is overkomen minder erg is dan wat een ander is overkomen", aldus de commissie, die werd benaderd nadat in het rapport Ongelijke Leggers de misstanden in de turnsport waren benoemd.

De commissie beseft dat NOC*NSF niet eerder schadevergoedingen heeft toegekend na onderzoeken naar ongewenst gedrag. "Er is minimaal een tegemoetkoming op zijn plaats als erkenning van het leed dat is aangedaan", stelt de commissie, die adviseert in de toekomst een instelling te zoeken die ervaring heeft met het verdelen van vergelijkbare uitkeringen, zoals Slachtofferhulp Nederland.

Aanbevelingen uit rapport Ongelijke Leggers Er moet iemand in een turnhal aanwezig zijn om de trainer aan te spreken

Zorg voor goede nazorg, het liefst sportbreed via NOC*NSF

Zorg voor betere scholing en bijscholing voor trainers, vooral pedagogisch

Zorg voor een gecentraliseerd systeem, waarbij trainers in dienst zijn van de KNGU

Maak de minimale leeftijd voor deelname aan internationale toernooien achttien jaar

Volg de huidige groep talent- en topsporters in hun ontwikkeling, ook door externen

Nog niet duidelijk wie bedrag gaat bepalen

Bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag heeft de commissie zich onder meer laten leiden door eerdere zaken buiten de sport, zoals de vergoedingen die slachtoffers van stelselmatig huiselijk geweld krijgen. Ook de regeling die is getroffen voor slachtoffers van geweld in de katholieke kerk is meegenomen.

De commissie spreekt zich uit voor betere nazorg en maatwerk en stelt nadrukkelijk dat de 5.000 euro losstaat van eventueel gemaakte of te maken kosten waarin een verzekering niet voorziet.

De commissie zegt dat gymnastiekbond KNGU, NOC*NSF en het ministerie van VWS snel onderling moeten bepalen wie wat bijdraagt. De KNGU en de sportkoepel reageren maandag op een persconferentie in Arnhem op het advies.