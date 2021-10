Wil Besseling is zondag op een fraaie zesde plaats geëindigd bij het Spaans Open in Madrid. De 35-jarige golfer herstelde zich op de slotdag goed van zijn mindere ronde op zaterdag. Met een ronde van 67 slagen (-4) wist hij zijn positie in de hoogste regionen vast te houden.

Besseling begon na twee foutloze rondes van 64 en 65 slagen als leider aan de derde dag, maar hij kon zijn topniveau zaterdag niet vasthouden. Voor zijn derde ronde had de Noord-Hollander 72 slagen nodig, waardoor hij naar de vijfde plek zakte.

Een dag later was Besseling weer beter op dreef, hoewel hij op de derde hole nog wel een bogey noteerde. Daarna liet hij geen slagen meer liggen en dankzij vijf birdies handhaafde hij zich met een totaal van 268 (-16) ruimschoots in de top tien.

Besseling wacht nog op zijn eerste eindzege op de Europese Tour. Zijn beste resultaat dit jaar was de vierde plaats bij het Oostenrijks Open. Hij eindigde eerder al drie keer als derde bij een toernooi op de Europese Tour.

De eindzege in Madrid ging naar de Spanjaard Rafa Cabrera Bello. Hij versloeg voor eigen publiek zijn landgenoot Adri Arnaus op de eerste hole van een play-off. Beide golfers eindigden na vier ronden op een score van 265 slagen (-19). Voor Cabrera Bello is het zijn vierde titel op de Europese Tour.

Darius van Driel sloot het Spaans Open af met een ronde van 72 slagen en eindigde met een score van 281 op de 68e plek.