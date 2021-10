De Nederlandse handbalsters hebben zondag het tweede duel in de EK-kwalificatie met overmacht gewonnen. Oranje versloeg Griekenland op Kreta met 14-35, waar het bij rust al 6-21 was.

Angela Malestein en Bo van Wetering waren met zes treffers de beste schutters in de ploeg van interim-bondscoach Monique Tijsterman. Debbie Bont (vier), Laura van der Heijden en Merel Freriks (beiden drie) waren eveneens op schot.

Bij Oranje ontbraken keeper Tess Wester en opbouwspeelsters Kelly Dulfer en Inger Smits. Estavana Polman en Lois Abbingh (beiden nog geblesseerd) waren evenmin van de partij.

Tijsterman koos er in Heraklion voor om de jongelingen Tamara Haggerty, Kelly Vollebregt (beiden goed voor twee treffers) en keeper Yara ten Holte aan het werk te zien.

Oranje begon de kwalificatiereeks voor het EK van 2022 afgelopen woensdag in Almere al met een ruime zege op Belarus: 38-27. In dat duel was Malestein met acht treffers ook uitstekend op dreef.

Duitsland zit eveneens in de poule van Nederland. De beste twee landen van de groep plaatsen zich voor de eindronde in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro. In december van dit jaar verdedigt Nederland eerst nog de wereldtitel in Spanje.