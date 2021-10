Jeffrey Herlings heeft zondag in de MXGP de Grand Prix van Frankrijk gewonnen. Dankzij de zege op het zandcircuit van Lacapelle-Marival gaat de Brabander weer aan kop in het kampioenschap.

De 27-jarige Herlings eindigde in de eerste manche als tweede achter de Fransman Romain Febvre. In de tweede omloop waren de rollen omgedraaid. Omdat de Nederlander als eerste de finish passeerde in de tweede manche, werd hij uitgeroepen tot winnaar van de GP.

"Ik had een geweldige start, maar ik maakte daarna een foutje en ging onderuit", zei Herlings na afloop. "Ik wist me terug te knokken naar de tweede plaats en hervond mijn ritme."

In het kampioenschap gaat Herlings, die zijn vijfde overwinning van het seizoen boekte, nu met 460 punten aan de leiding. De KTM-coureur heeft vijf punten voorsprong op Febvre.

Herlings nam de leiding in het WK-klassement over van titelverdediger Tim Gajser. De Sloveen, die in Frankrijk zesde werd in de eerste manche en derde in de tweede race, staat nu met 450 punten derde.

Het seizoen telt nog zes Grands Prix. Volgende week staat de GP van Spanje in Arroyomolinos op het programma. Daarna volgen nog vijf raceweekends op verschillende circuits in Italië.