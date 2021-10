De Nederlandse ijshockeysters hebben zondag op vrij dramatische wijze een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi verspeeld. De ploeg van bondscoach Joep Franke gaf in de laatste minuten van het beslissende duel met Polen een voorsprong van 2-0 uit handen en verloor met 3-2.

De ijshockeysters hadden hun eerste twee wedstrijden op het zogeheten pre-OKT in de Poolse stad Bytom nog met grote cijfers gewonnen. Oranje versloeg Mexico met 7-1 en Turkije met maar liefst 23-0.

Het slotduel met gastland Polen had als inzet een ticket voor het OKT in november. De ploeg van Franke kwam in de tweede periode op voorsprong via Isabelle Schollaardt. Toen Marée Dijkema er in de derde periode 2-0 van maakte, leek Oranje de winst binnen te hebben.

Onder luide aanmoedigingen van de Poolse supporters op de tribunes maakte de thuisploeg in een tijdsbestek van amper twee minuten echter drie doelpunten. Daardoor mag Polen volgende maand gaan strijden om deelname aan de Winterspelen.

De Olympische Winterspelen worden van 4 tot en met 20 februari gehouden in Peking.