Silas Too heeft zondag de marathon van Eindhoven op zijn naam geschreven. De Keniaan kwam na 42,195 kilometer alleen aan en passeerde de finish in een tijd van 2:06.32.

Daarmee haalde Too zo'n twee minuten van zijn persoonlijk record af. Zijn landgenoot Martin Kosgey, vooraf op papier nog de snelste met een persoonlijke toptijd van 2:06.41, kwam ongeveer een halve minuut na zijn landgenoot als tweede over de finish.

Het parcoursrecord in Eindhoven bleef buiten bereik. Dat staat al sinds 2012 met 2:05.46 op naam van de Keniaan Dickson Chumba.

Het was de eerste grote stadsmarathon in Nederland in twee jaar. In Eindhoven meldden zich voor alle categorieën in totaal zo'n achttienduizend hardlopers. Vorig jaar konden alle grote marathons in Nederland niet doorgaan vanwege de coronacrisis.

Dit voorjaar bleek het evenmin mogelijk om een marathon te organiseren, maar in de maand oktober staan achtereenvolgens de marathons van Eindhoven, Amsterdam (17 oktober) en Rotterdam (24 oktober) op het programma.