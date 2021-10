Tyson Fury heeft in de nacht van zaterdag op zondag met succes zijn wereldtitel zwaargewicht verdedigd bij boksbond WBC. De Brit sloeg in een spectaculaire wedstrijd in Las Vegas Deontay Wilder in de elfde ronde knock-out.

Het was het derde titelgevecht tussen Fury en Wilder. Het eerste gevecht in 2018 eindigde onbeslist en begin vorig jaar veroverde Fury de wereldtitel met een technische knock-out in de zevende ronde.

De derde confrontatie was de enerverendste van de drie. Nadat de 33-jarige Fury en de 35-jarige Amerikaan het de afgelopen week al verbaal met elkaar aan de stok hadden gehad (waardoor de staredown niet doorging), werd het een lang en meeslepend gevecht voor 50.000 toeschouwers in de T-Mobile Arena in Las Vegas.

In de derde ronde ging Wilder voor het eerst naar de grond, maar een ronde later lag Fury tegen het canvas. Het zorgde niet voor een beslissing. In de tiende ronde ging Wilder opnieuw neer, maar ook na die stoot stond hij op. In de daaropvolgende ronde raakte Fury Wilder nogmaals met een harde klap en daarmee was de partij voorbij. Wilder ging knock-out.

'Twijfel nooit aan mij'

Fury was na afloop dolblij, maar ook vol zelfvertrouwen. "Twijfel nooit aan mij, ik lever altijd", zei hij. Hij erkende dat hij diep had moeten gaan om Wilder voor de tweede keer in zijn carrière te verslaan.

"Het was een fantastisch gevecht. Wilder is een topbokser die me laat werken voor mijn geld. Ik ben de beste vechter in de wereld en hij is nummer twee."

Fury wilde het eigenlijk graag opnemen tegen landgenoot Anthony Joshua, tot voor kort de wereldkampioen in het zwaargewicht bij de WBA, WBO, IBF en IBO.

Voorlopig komt het niet tot een 'Battle of Britain'. Fury moest eerst de ring in met Wilder, omdat die contractueel recht had op een rematch. Joshua verloor afgelopen maand in Londen van Oleksandr Usyk en moest al zijn kampioensgordels afstaan aan de Oekraïner.