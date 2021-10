Gerben Wiersma, de voormalig bondscoach van de Nederlandse turnsters, is alsnog schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag. Hij krijgt echter geen straf, zo heeft de commissie van beroep van het Instituut Rechtspraak (ISR) besloten.

Wiersma was eerder vrijgesproken door de tuchtcommissie. De Nederlandse turnbond KNGU is op de hoogte van de uitspraak, die door het ISR nog niet is gepubliceerd. Het Noord-Hollands Dagblad wist wel de hand te leggen op het vonnis.

Daarin staat dat Wiersma in de periode 2010-2011 gedragingen heeft vertoond die onder grensoverschrijdend gedrag vallen. De vijf oud-turnsters die Wiersma aanklaagden, beschuldigden hem onder meer van schelden en het maken van kwetsende opmerkingen.

Wiersma besloot in maart, vier maanden voor de start van de Olympische Spelen in Tokio, al om te stoppen als turncoach. De 44-jarige Fries liet toen weten zich niet meer de juiste man op de juiste plek te voelen.

Wiersma: 'Geen sprake van doelbewust gedrag'

Wiersma reageert zaterdag in een bericht op de website van de KNGU op de uitspraak. "Na onderzoek is gebleken dat de ongewenste gedragingen van mij zowel in aantal als in ernst zeer beperkt zijn geweest, dat er nooit sprake is geweest van doelbewust gedrag en dat mij in zeer beperkte mate een verwijt kan worden gemaakt", meldt hij.

"Volgens de beroepscommissie heeft een aantal gedragingen dat heeft plaatsvonden in 2010-2011 er wel toe geleid dat turnsters zich in een aantal gevallen buiten de groep geplaatst vonden en genegeerd en onbegrepen hebben gevoeld."

"Tegelijkertijd heeft de commissie ook oog gehad en vastgesteld dat ik een van de initiatiefnemers ben geweest voor de cultuuromslag die vanaf 2012 in de turnwereld heeft plaatsgevonden, dat veel turnsters hun plezier in Heerenveen hervonden en dat er na 2010-2011 geen meldingen meer zijn geweest."

Wiersma gaat ook nog even in op de eerdere vrijspraak. "Toen ik in april werd vrijgesproken, heb ik aangegeven dat het me raakt dat er turnsters zijn met negatieve ervaringen en kennelijk deels met mij. Alhoewel ik geen straf opgelegd krijg, had ik wel gerekend op bevestiging van de vrijspraak."