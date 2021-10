Jonny Clayton heeft zaterdag de World Grand Prix op zijn naam geschreven. De darter was in de finale in een Welsh onderonsje met 5-1 te sterk voor titelverdediger en wereldkampioen Gerwyn Price.

Price deed pas bij een 3-0-stand in sets iets terug, maar dat zorgde er niet voor dat de partij kantelde. Nummer veertien van de wereld Clayton, die ten koste van Danny Noppert de finale had bereikt, liet zich echter niet van de wijs brengen.

Clayton eindigde op een gemiddelde van 94,44 punten per drie pijlen en een finishpercentage van 45,95 tegenover 92,47 punten en 40 procent voor Price, die vorig jaar in de finale nog te sterk was voor Dirk van Duijvenbode.

Het is al de derde keer dit jaar dat Clayton een aansprekende titel aan zijn palmares toevoegt. Eerder schreef de 47-jarige Welshman de Premier League op zijn naam en was hij de beste op The Masters.

Voor vijfvoudig toernooiwinnaar Michael van Gerwen was de World Grand Prix, waarop de darters de leg met een dubbel moeten beginnen, dit jaar snel voorbij. Hij ging al in de openingsronde roemloos ten onder tegen zijn landgenoot Noppert.

