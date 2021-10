Jeffrey Hoogland heeft zaterdag bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen voor het eerst de Europese titel op de keirin veroverd. Hij troefde in de finale van het sprintonderdeel regerend wereldkampioen en topfavoriet Harrie Lavreysen af, die niet verder kwam dan de zesde plaats. Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip wonnen de koppelkoers.

Voor de 28-jarige Hoogland is het zijn derde gouden medaille op deze EK, want hij won eerder ook de teamsprint en de kilometer tijdrit. Op de individuele sprint legde Hoogland het vrijdag in de finale af tegen Lavreysen en moest hij het doen met zilver.

Lavreysen mikte in Grenchen na winst op de teamsprint en de individuele sprint eveneens op zijn derde gouden plak. Hij plaatste zich met een overtuigende zege in zijn heat uit de tweede ronde voor de finale.

In de eindstrijd slaagde de tweevoudig olympisch kampioen er echter niet in boven in de baan naar voren te rijden. Hij verspeelde daarbij veel kracht en gaf het in de laatste ronde op.

Hoogland reed tactisch sterker, nam in de laatste ronde de koppositie in en stond deze niet meer af. De Fransman Tom Derache snelde naar het zilver en het brons ging naar de Duitser Joachim Eilers.

Koppelkoers naar Nederland, Braspennincx loopt finale mis

Havik en Van Schip pakten later op de avond het goud op de koppelkoers, het laatste onderdeel van dit EK. Het Nederlandse duo (60 punten) had al snel een flinke voorsprong te pakken en hield die ook vast. België (56 punten) won het zilver, Portugal (49 punten) het brons.

De Nederlanders wisten als enige koppel twee keer het peloton een ronde in te halen. Daarmee verdienden ze zoveel punten dat de concurrentie in de tussensprints het gat niet meer kon overbruggen.

Bij de vrouwen slaagde Shanne Braspennincx er niet in om de finale van de keirin te bereiken. De olympisch kampioene eindigde als vierde in haar heat in de tweede ronde en dat was niet genoeg voor een finaleplaats. Ook Hetty van der Wouw redde het niet.

Braspennincx was tot zaterdag zeer succesvol op de EK in Zwitserland. Ze won donderdag goud op de individuele sprint en was dinsdag ook onderdeel van de gouden teamsprintsters.