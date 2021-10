Zeilster Maxime Jonker heeft zaterdag een zilveren medaille veroverd bij het EK Laser Radial in het Bulgaarse Varna. De Nederlandse dankte haar podiumplek aan een sterke slotdag.

Jonker klom naar de tweede plek dankzij een overwinning in de afsluitende medalrace. In het klassement moest ze alleen de Poolse Agata Barwinska voor zich dulden.

Regerend wereldkampioene Marit Bouwmeester, die afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio het brons won in de Laser Radial-klasse, ontbrak in de titelstrijd.

De 26-jarige Jonker won in februari vorig jaar al het zilver op het WK. Bouwmeester was er op dat wereldkampioenschap wél bij en ging toen voor de vierde keer in haar loopbaan met het goud aan de haal.

Het was voor Jonker de achtste keer dat ze present was op het EK, waarop ze drie jaar geleden ook al eens zilver veroverde.