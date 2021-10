Danny Noppert is er vrijdag niet in geslaagd om de finale van de World Grand Prix te halen. De Nederlandse darter verloor in de halve eindstrijd met 4-1 in sets van Jonny Clayton.

De dertigjarige Noppert verloor de eerste set met 3-1, maar knokte zich daarna terug door het tweede bedrijf met dezelfde cijfers te winnen.

In het vervolg van de partij lukte het de Nederlander niet meer om een set te winnen. Clayton was in de drie resterende sets met 3-1, 3-2 en 3-0 te sterk voor Noppert.

In de eerste ronde had Noppert in Leicester voor een stunt gezorgd door met 2-0 te winnen van Michael van Gerwen. Daarna versloeg hij ook Vincent van der Voort (3-0) en Ian White (3-1).

In de finale speelt Clayton tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Gerwyn Price en Stephen Bunting. De eindstrijd staat zaterdag op het programma.