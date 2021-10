Wil Besseling gaat na twee speeldagen aan de leiding op het Spaans Open in Madrid. De 35-jarige golfer had vrijdag slechts 65 slagen (6 onder par) nodig voor de achttien holes. Een dag eerder deed de Nederlander het met 64 slagen nog net iets beter.

Met een totaal van 129 slagen (13 onder par) klom Besseling van de vierde naar de eerste plaats in de tussenstand. De Spanjaard Jon Rahm, de nummer één van de wereld, staat op de tweede plek met één slag meer.

Rahm won het toernooi al twee keer en is ook titelhouder. De Engelsman Ross McGowan, die na de eerste dag leidde met een score van 61, zakte door een ronde van 70 slagen naar de derde plek, die hij met de Spanjaard Adri Arnaus en de Indiër Shubhankar Sharma deelt.

Besseling, die vrijdag zes birdies produceerde, was onlangs nog bij twee toernooien vroegtijdig uitgeschakeld. Zowel bij het Dutch Open vorige maand in Cromvoirt als bij het Alfred Dunhill Links Championship in het Schotse St. Andrews haalde hij de cut niet.

Besseling jaagt op eerste titel in Europese Tour

Besseling wacht nog op zijn eerste eindzege op de Europese Tour. Zijn beste resultaat dit jaar was de vierde plaats bij het Oostenrijks Open. Hij eindigde eerder al drie keer als derde bij een evenement van de Europese Tour.

Darius van Driel had 71 slagen nodig voor zijn tweede omloop. Met een score van 138 belandde hij op de gedeelde 54e plaats en dat was voldoende om ook in het weekeinde in Madrid nog in actie te kunnen komen.

Het Spaans Open gaat zaterdag verder met de derde ronde en wordt zondag afgesloten met de slotronde.