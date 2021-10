Na Billy Bakker, Mink van der Weerden, Glenn Schuurman en Roel Bovendeert stopt ook Mirco Pruyser bij de Nederlandse hockeyers. De aanvaller van Amsterdam speelde 142 interlands en maakte daarin tachtig doelpunten.

"Na een lang en goed gesprek heb ik gezegd dat ik het commitment niet meer kan afgeven", zegt de 32-jarige Pruyser vrijdag tegen Hockey.nl over zijn gesprek met de kersverse bondscoach Jeroen Delmee.

Delmee haalde in de aanloop naar de Pro League-wedstrijden van eind november de bezem door de selectie van de Oranjemannen. Hij gaf aan dat een aantal spelers van de 'oude garde' langer de tijd nodig hadden om te kijken of zij zich wilden richten op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Pruyser was één van die spelers, die nu duidelijkheid verschaft. De aanvaller geeft aan zijn besluit al kort na de verloren kwartfinale tegen Australië op de Spelen te hebben genomen. De Spelen in Tokio verliepen voor Oranje uiterst teleurstellend met een zesde plek.

"Ik denk dat de andere jongens er straks mogelijk wel weer vol voor willen gaan. Dat wil ik niet meer. Dit is het goede moment om te stoppen en ik wil me richten op andere zaken", licht hij zijn besluit toe. Pruyser, die pas op zijn 25e debuteerde bij Oranje, werd drie keer Europees kampioen met Oranje.

Bondscoach Delmee heeft na het besluit van Pruyser nog vier oudgedienden in de wachtkamer zitten Robbert Kemperman (228 interlands), Sander de Wijn (161), Jeroen Hertzberger (228) en Seve van Ass (189) zullen de komende maanden niet worden geselecteerd tot zij een keuze hebben gemaakt.