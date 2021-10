Voor het eerst in twee jaar is er zondag in Nederland weer een grote stadsmarathon. Eindhoven verwelkomt in totaal achttienduizend hardlopers, verspreid over diverse onderdelen.

Vorig jaar konden alle grote marathons in Nederland niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Dit voorjaar bleek het evenmin mogelijk om een marathon te organiseren, maar in de maand oktober staan achtereenvolgens de marathons van Eindhoven, Amsterdam (17 oktober) en Rotterdam (24 oktober) op het programma.

De deelnemers en vrijwel alle bezoekers aan de hardloopwedstrijden hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien. In Amsterdam moeten alleen bezoekers die op de tribunes van het Olympisch Stadion naar start en finish willen kijken aantonen dat ze gevaccineerd zijn of recent negatief getest op het coronavirus. In Rotterdam geldt dat langs de Coolsingel, waar de start en finish zijn.

In Eindhoven is de QR-code zondag niet nodig langs het parcours. Om 10.00 uur begint op de Mathildelaan de wedstrijd over 42,195 kilometer, met op papier de Keniaan Martin Kosgey als snelste man met een persoonlijk record van 2:06.41.

Het parcoursrecord in de Brabantse stad staat al sinds 2012 met 2:05.46 op naam van de Keniaan Dickson Chumba. Bij de vrouwen is dat 2:24.33, in 2011 gelopen door de Keniaanse Georgina Rono.

Marathon in Leiden nodigde Rutte en De Jonge uit

Komende zondag is ook de dertigste editie van de Leiden Marathon, met ongeveer zevenduizend deelnemers. De organisatie heeft ruimte voor meer lopers en biedt zaterdag en zondag de kans op 'na-inschrijving'.

"We gaan de tienduizend niet halen, wat betekent dat we verlies zullen draaien", zegt voorzitter Tjeerd Scheffer. "Maar we zullen niet direct failliet gaan."

"We zijn vooral heel blij dat we na drie afgelaste edities vanwege corona nu alsnog onze dertigste marathon kunnen houden. Het wordt wel een beetje een uitgeklede versie, want we moeten op de kosten letten, maar we hebben er zin in."

De organisatie van de Leiden Marathon had demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) uitgenodigd om mee te lopen, om zo zelf te kunnen ervaren hoe een sportevenement in coronatijd wordt gehouden.

"Van Rutte kregen we een antwoord, ongetwijfeld via zijn secretaresse. Daar stond in dat het helaas om agendatechnische redenen niet lukte om gebruik te maken van onze uitnodiging. En dat begrijpen we best", zegt Scheffer. "Van De Jonge hebben we niets gehoord. Wellicht staat hij zondag onder een andere naam toch ineens aan de start."