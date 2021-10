Rallyrijder Hans Stacey keert begin volgend jaar in Saoedi-Arabië terug in de Dakar Rally. De 63-jarige Brabander won in 2007 de laatste editie op Afrikaans grondgebied.

In 2006 en 2012 eindigde Stacey bovendien als tweede in het klassement bij de trucks. Hij deed in 2015 voor het laatst mee aan de beroemde rally en won toen vier etappes in Zuid-Amerika, waaronder de laatste drie.

Komend jaar keert Stacey in een van de Iveco-trucks van zijn neef Gerard de Rooy terug in de rally. De routinier vervangt de Argentijn Federico Villagra, die zich terugtrok. "Het is een onverwacht leuke ontwikkeling om in drie continenten de Dakar te kunnen rijden", zegt Stacey.

Het Nederlandse rallyteam, dat de Dakar Rally dit jaar vanwege de coronacrisis oversloeg, werd onlangs opgeschrikt door de dood van Ton van Genugten. De 38-jarige Dakar-rijder overleed eind augustus op tragische wijze nadat hij in een mestsilo was gevallen.

Op zoek naar een vervanger kwam de familie De Rooy uit bij de 51-jarige Martin van den Brink. "Ik vond het verzoek om Ton op te volgen emotioneel, maar ook eervol", zegt Van den Brink, die teamgenoot wordt van zijn zoon Mitchel. "Deze kans kan ik niet laten lopen. Het is voor zowel mij als mijn zoon een mooie kans voor de toekomst."

Martin van den Brink won in het verleden al twee etappes in de woestijnrally. Zijn zoon Mitchel werd in 2018 op zestienjarige leeftijd de jongste deelnemer ooit aan de Dakar Rally.

Mix van ervaring en jong talent moet Russische hegemonie doorbreken

De vierde truck van De Rooy wordt bestuurd door Janus van Kasteren junior. Met een mix van ervaring en jong talent wil het Nederlandse rallyteam in de eerste twee weken van januari in Saoedi-Arabië de strijd om de podiumplaatsen aangaan met de Russische Kamaz-trucks.

In de laatste acht jaar werd de Dakar Rally bij de trucks zeven keer door een Rus gewonnen. De Rooy kon die hegemonie alleen in 2016 doorbreken.

De eerste etappe van de Dakar Rally wordt op 2 januari verreden. Op 14 januari is de finish in Djedda.