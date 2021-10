Tessie Savelkouls heeft vrijdag een punt achter haar loopbaan als judoka gezet. De 29-jarige Nederlandse, die uitkwam in de klasse boven 78 kilogram, vindt het mooi geweest.

"Het is tijd om afscheid te nemen, los te laten en iets anders te beginnen. Na veel nagedacht te hebben en naar mijn gevoelens te hebben geluisterd, heb ik dat besloten", zegt Savelkouls in een verklaring.

Het besluit van de judoka volgt 2,5 maand nadat ze een wonderlijke rentree had gemaakt. Nadat ze in februari 2020 een zenuwscheur in haar rechterbeen had opgelopen, werd gevreesd dat ze nooit meer zou kunnen lopen.

Artsen gaven haar slechts 1 procent kans op een rentree als topsporter, maar Savelkouls doorliep het zware revalidatietraject met succes en maakte haar comeback compleet met deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Ze verloor daar in de eerste ronde.

Savelkouls kwam tweemaal in actie op de Spelen en pakte onder meer goud op de World Masters. Ze gaat zich nu richten op het afronden van haar studie als onderwijzer. "Ik kan niet zeggen dat ik trots ben op de resultaten die ik door de jaren heen heb behaald, want dat ben ik niet", zegt ze.

"Ik heb het gevoel dat er veel meer voor mij te bereiken was. Ik kan wel zeggen dat ik trots ben op de momenten die ik heb beleefd met alle mooie mensen die ik heb ontmoet. Dat neem ik de rest van mijn leven mee."