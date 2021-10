Danny Noppert geniet met volle teugen van zijn prestaties op de World Grand Prix. De dertigjarige Fries blijft verrassen op het prestigieuze toernooi en staat inmiddels in de halve finales.

Noppert boekte donderdag een knappe 3-1-overwinning op Ian White, nadat hij in de Morningside Arena in Leicester eerder al te sterk was voor zijn landgenoten Michael van Gerwen en Vincent van der Voort.

"Ik geniet van mezelf, heerlijk. De finishes waren ook weer gewoon prima. In het begin was het kantje boord, maar op een gegeven moment trok ik de partij naar me toe en kreeg ik zó veel kracht", zei een stralende Noppert voor de camera van RTL 7 Darts.

"Ik ben zo blij en ik kan het zelf nog niet geloven. Ik ben echt onder de indruk van mezelf. Ik sta te genieten. Wat kan ik zeggen?"

Noppert, die White zowel qua gemiddelde als qua finishpercentage de baas was, strandde de afgelopen twee jaar nog in de tweede ronde van de World Grand Prix. Hij is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit.

Jonny Clayton is vrijdag de tegenstander van Noppert in de strijd om een plek in de finale. In de andere halve finale treffen wereldkampioen Gerwyn Price en Stephen Bunting elkaar.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om te zien hoe Danny Noppert de partij tegen Ian White beslist.