Gökhan Saki maakt op 23 oktober in GelreDome zijn rentree bij GLORY. De veteraan maakte eerder naam in de K-1 en UFC.

Saki, een in Schiedam geboren zwaargewicht die uitkomt voor Turkije, heeft voor meerdere gevechten bij GLORY getekend.

Het is nog niet bekend tegen wie Saki zal vechten in GelreDome, maar dat zal in elk geval niet Rico Verhoeven zijn. GLORY is op zoek naar een nieuwe tegenstander voor de wereldkampioen, omdat Alistair Overeem zich woensdag met een blessure terugtrok.

Jamal Ben Saddik is de waarschijnlijkste opponent voor Verhoeven. De Belgische Marokkaan moest zich in januari nog geblesseerd afmelden voor een titelgevecht met de Brabander. Ook de Roemeen Benjamin Adegbuyi en de Kroaat Antonio Plazibat zijn kandidaat om het tegen Verhoeven op te nemen.

Saki vocht bijna tien jaar geleden al in GLORY

Met Saki haalt GLORY na Badr Hari en Overeem opnieuw een voormalig topper uit de K-1 binnen. Saki maakte tussen 2006 en 2010 furore bij de Japanse organisatie, die in 2010 failliet ging.

Tussen 2012 en 2014 vocht Saki al voor GLORY, waarna hij de overstap maakte naar UFC. De Amerikaanse MMA-bond nam eerder dit jaar afscheid van Saki.

Met Serkan Ozcaglayan staat er op 23 oktober ook een neef van Saki op de fightcard. Het middengewicht maakt zijn debuut bij GLORY.