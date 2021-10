Baanwielrenster Shanne Braspennincx is donderdag verrassend Europees kampioen geworden op het onderdeel sprint. De Nederlandse, regerend olympisch kampioene op de keirin, versloeg in de finale de Duitse Lea Sophie Friedrich en pakte daarmee de eerste individuele Europese titel in haar loopbaan.

De dertigjarige Braspennincx had maar twee rondes nodig om Friedrich te verslaan. In beide heats had ze aan de streep meer dan een wiel voorsprong op de Duitse, die in 2019 nog brons won bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn.

Braspennincx is doorgaans een specialiste op de keirin, waarbij zes rensters om de zege strijden. Afgelopen zomer veroverde ze in Tokio de olympische titel op het sprintonderdeel, nadat ze in 2015 al WK-zilver had gewonnen.

De in België geboren Braspennincx wist nog niet eerder een individuele Europese titel te veroveren in haar loopbaan. Dinsdag won ze met de Nederlandse teamsprinters al wel goud. De Nederlanders deden dat in een nieuw wereldrecord.

De Europese titel van Braspennincx is alweer de zesde Nederlandse medaille op de EK baanwielrennen, die tot en met zaterdag gehouden worden in het Zwitserse Grenchen. Eerder wonnen zowel de mannen als de vrouwen goud op de teamsprint, terwijl Jeffrey Hoogland (goud) en Sam Ligtlee (zilver) een plak veroverden op de tijdrit en Vincent Hoppezak stuntte met zilver op de scratch.