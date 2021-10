Vincent Hoppezak heeft donderdag voor een stunt gezorgd bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen door zilver te veroveren op het onderdeel scratch. Het betekende de vijfde medaille voor de Nederlandse ploeg op het EK.

De 22-jarige Hoppezak reed het peloton op een rondje en moest na zestig ronden alleen de Portugees Rui Oliveira voor zich dulden. De Ier JB Murphy pakte het brons.

Hoppezak behoorde niet tot de favorieten voor een medaille op het onderdeel waarbij de mannen in totaal 15 kilometer afleggen. Tweevoudig Europees Kampioen Sebastién Mora stond ook aan de start, maar kon met een negentiende plek geen rol van betekenis spelen.

De zilveren plak van Hoppezak betekent de vijfde Nederlandse medaille op de EK. Dinsdag pakten zowel de mannen als de vrouwen goud op de teamsprint. Daarnaast werd Jeffrey Hoogland Europees kampioen op de tijdrit. Op dat onderdeel werd Sam Ligtlee tweede.

Hoogland verliest zadel in kwartfinales

Hoogland vestigde eerder op de avond de aandacht op zich door zijn zadel te verliezen tijdens de eerste ronde van zijn kwartfinale tegen de Pool Daniel Rochna. De Nederlander kreeg echter een herkansing en won vervolgens de twee daaropvolgende heats, waardoor hij zich voor de halve finales van de sprint plaatste. Daarin treft hij vrijdag de Fransman Sébastien Vigier.

Ook Hooglands eeuwige rivaal Harrie Lavreysen plaatste zich bij de laatste vier van de sprint. De regerend olympisch kampioen op dit onderdeel rekende in twee rondes af met de Duitser Anton Hohne en neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Rus Mikhail Iakovlev.

Een herhaling van de olympische finale, waarin Lavreysen en Hoogland elkaar troffen, is daardoor nog mogelijk. Lavreysen had in Tokio drie rondes nodig om Hoogland te verslaan.