Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben op de World Tour Finals in Cagliari eindelijk de olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum verslagen. De Nederlanders waren in drie sets te sterk voor het Noorse koppel: 21-19, 23-25 en 24-22.

Brouwer en Meeuwsen hadden de laatste vijf ontmoetingen met Mol en Sørum verloren, onder meer op de Olympische Spelen en het EK van dit jaar.

Op de Spelen van Tokio waren de Noren in de achtste finales met 21-17 en 21-19 te sterk. Mol en Sørum pakten vervolgens olympisch goud.

Enkele weken later wonnen ze in de halve finales van het EK opnieuw van het Nederlandse koppel (17-21, 21-17 en 15-13). De Noren versloegen in de EK-finale ook Stefan Boermans en Yorick de Groot.

Brouwer en Meeuwsen hadden woensdag hun eerste groepswedstrijd in Cagliari in drie sets verloren van een Russisch duo. Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde boekten hun tweede zege. Het duo won in twee sets van de Amerikanen Jacob Gibb en Taylor Crabb.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink incasseerden hun tweede en derde nederlaag van het toernooi. Nadat de beachvolleybalsters eerder op de dag hadden verloren van het Zwitserse duo Anouk Vergé-Depré/Joana Heidrich, gingen ze ook onderuit tegen Sarah Sponcil en Kelly Claes uit de Verenigde Staten.