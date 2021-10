De TT van Assen staat voor zondag 26 juni op de voorlopige kalender van de MotoGP voor 2022. De kalender telt 21 Grands Prix, drie meer dan dit jaar. Het seizoen begint op 6 maart zoals gebruikelijk in Qatar.

Dit jaar werd de TT op 27 juni verreden en gewonnen door de Fransman Fabio Quartararo, die het podium deelde met de Spanjaarden Maverick Viñales (tweede) en Joan Mir (derde).

De race was voor Nederlandse fans de laatste kans om Valentino Rossi aan het werk te zien. De racelegende, die door een crash niet finishte, zet na dit seizoen op 42-jarige leeftijd een punt achter zijn imposante carrière.

De coureurs doen volgend jaar twee nieuwe circuits aan, in Indonesië en Finland. Het is de bedoeling dat de GP van Indonesië op 20 maart wordt verreden en de race in Finland op 10 juli.

Beide landen hebben nieuwe circuits aangelegd. In Finland werd in 1982 voor het laatst een GP verreden. In 1997 werd Indonesië voor het laatst aangedaan. Het seizoen 2022 wordt traditioneel afgesloten in Valencia, op 6 november.

In het huidige seizoen kan Quartararo eind deze maand in Misano de wereldtitel binnenhalen. De Yamaha-coureur heeft na vijftien races een voorsprong van 52 punten op de Italiaan Francesco Bagnaia.