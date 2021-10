De Nederlandse handbalsters zijn de kwalificatie voor het EK van 2022 begonnen met een ruime zege op Belarus. In het Topsportcentrum van Almere werd het woensdag 38-27.

Voor Oranje was het de eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen, waar met een vijfde plaats ietwat teleurstellend werd gepresteerd. In de kwartfinales was in Tokio de latere winnaar Frankrijk duidelijk te sterk.

Na de Olympische Spelen nam de handbalbond afscheid van bondscoach Emmanuel Mayonnade. Monique Tijsterman werd op ad-interimbasis aangesteld als opvolger. Zij heeft in ieder geval de leiding tot en met het WK, dat in december in Spanje wordt gehouden.

De EK-kwalificatie wordt zondag hervat met een wedstrijd tegen Griekenland. Duitsland is de andere tegenstander in de poule. De nummers één en twee plaatsen zich voor het EK dat volgend jaar in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro wordt gehouden.

Voor Monique Tijsterman was het haar eerste duel als interim-bondscoach. Foto: ANP

Nederland mist afwezigen niet tegen zwak Belarus

Nederland moest het in Almere doen zonder de gestopte Nycke Groot en Martine Smeets, maar ook de geblesseerde Estavana Polman en Lois Abbingh ontbraken.

Dat bleek niet echt een gemis tegen het zwakke Belarus, dat eigenlijk te veel ruimte kreeg om te scoren, maar zwichtte onder het snelle aanvalsspel van Oranje. Bij rust leidde de ploeg van Tijsterman al met 21-16 en na rust bouwde de ploeg de voorsprong verder uit.

Angela Malestein was de meest trefzekere international met acht goals. Aanvoerder Danick Snelder scoorde zeven keer.