Als het aan Badr Hari ligt, dan keert hij snel terug in de kickboksring. De zwaargewicht, die de laatste dagen de aandacht trok met enkele merkwaardige Instagram-berichten, wil zich graag revancheren voor zijn nederlaag tegen Arek Wrzosek in september.

"Badr is weer volop in training", vertelt zijn coach Said El Badaoui aan NU.nl. "Ik denk dat we hem bij het eerstvolgende evenement van GLORY weer in actie gaan zien."

Vooralsnog heeft GLORY maar één kickboksevenement op de kalender staan, over ruim twee weken in GelreDome. Hari staat daar niet op de fightcard. "We weten niet wannneer GLORY het eerstvolgende evenement gaat organiseren, maar Badr wil er dan 100 procent zeker bij zijn", zegt El Badaoui.

De 36-jarige Hari traint pas enkele maanden bij El Badoaui. Eerder dit jaar zette hij na zestien jaar een punt achter de samenwerking met coach Mike Passenier.

Bij El Badaoui hoopte Hari zich te hervinden, nadat zijn eerdere gevechten bij GLORY op teleurstellingen waren uitgelopen. De routinier verloor vier keer sinds hij in 2016 bij de kickboksbond tekende en zijn enige zege tegen Hesdy Gerges werd hem ontnomen na een positieve dopingtest. Na de nederlaag tegen Wrzosek verwachtten velen dat de carrière van Hari voorbij zou zijn, maar de Marokkaanse Amsterdammer denkt nog niet aan stoppen.

Trainer Said el Badaoui (voorgrond) spreekt de bebloede Badr Hari toe na zijn nederlaag tegen Wrzosek. Trainer Said el Badaoui (voorgrond) spreekt de bebloede Badr Hari toe na zijn nederlaag tegen Wrzosek. Foto: ANP

'Een kat in het nauw maakt rare sprongen'

Hari en El Badaoui hielden juist een goed gevoel over aan het gevecht met Wrzosek. De voormalig K1-kampioen domineerde het gevecht en werkte de Pool driemaal voor acht tellen naar de grond. Maar met één welgemikte highkick op de slaap van Hari won Wrzosek het duel toch met een knock-out.

"Een kat in het nauw maakt rare sprongen", blikt El Badaoui terug op het beslissende moment. "Maar het belangrijkste vind ik dat ik veel progressie heb gezien bij Badr. Ik zag hem op een manier in de ring zoals ik dat graag zie. En daar gaan we op voortborduren."

Wie de volgende opponent is, wordt bepaald door GLORY. "Daar zullen zij nog gesprekken over voeren", zegt El Badaoui. "Voor ons is het afwachten en tot het zover is zijn we lekker in training."

Een greep uit de recente merkwaardige Instagram-berichten van Badr Hari. Een greep uit de recente merkwaardige Instagram-berichten van Badr Hari. Foto: Instagram/@badrhariofficial

Hari trekt aandacht met vreemde Instagram-berichten

De laatste dagen trekt Hari de aandacht met een reeks opvallende berichten op Instagram, waar de bad boy van het kickboksen zichzelf heeft omgedoopt tot "ambassadeur van de Willy Wonka-chocoladefabriek'.

Voorheen plaatste Hari met name trainingsbeelden uit de sportschool, nu deelt hij raadselachtige plaatjes van onder meer koeien, een wolf die over een schaap springt, een man die vist op een wc-pot en een spookachtig meisje.

Geen berichten die passen bij zijn imago van bad boy. In tegenstelling tot wat veel van zijn ruim drie miljoen volgers denken, is het account van Hari niet gehackt en is de kickbokser evenmin in de war, stelt El Badaoui. Maar ook de trainer tast in het duister over de beweegredenen.

"Iedereen is vrij om te doen wat hij wil op sociale media en Badr zal hier vast een gedachte achter hebben", zegt El Badaoui. "Maar ik houd me er verder niet mee bezig. Ik train een heleboel profs en ga echt niet van iedereen kijken wat hij op Instagram zet en waarom."