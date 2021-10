Jamal Ben Saddik vervangt de geblesseerde Alistair Overeem als de tegenstander van Rico Verhoeven, zo heeft kickboksbond GLORY vrijdag bekendgemaakt. De twee treffen elkaar op het GLORY-evenement op 23 oktober in het GelreDome in Arnhem.

De 41-jarige Overeem meldde zich woensdag af met een blessure. Ook in het gevecht met vervanger Ben Saddik zal de wereldtitel van Verhoeven op het spel staan.

Verhoeven (32) is sinds 2014 wereldkampioen zwaargewicht bij GLORY en verdedigde zijn titel al negen keer met succes. De kickboksbond heeft daardoor steeds meer moeite om nieuwe aansprekende tegenstanders te vinden.

Om zoveel mogelijk tickets te verkopen moest GLORY wel met een tegenstander van naam komen, maar met iets meer dan twee weken te gaan was de keuze beperkt. Ben Saddik zou op 23 oktober eigenlijk tegen Verhoevens trainingspartner Benjamin Adegbuyi vechten en was een voor de hand liggende kandidaat.

Adegbuyi zal het op 23 oktober tegen de Kroaat Antonio Plazibat opnemen. Diens beoogde tegenstander James McSweeney wordt de opponent van Gökhan Saki. Vrijdagochtend werd bekend dat de voormalige UFC- en K1-vechter terugkeert bij GLORY.

85 Ben Saddik na depressie in ring tegen Verhoeven: 'Ik zal er staan'

Ben Saddik ging privé door diep dal

Ben Saddik kwam al bijna drie jaar niet in actie voor GLORY. De Belgische Marokkaan zou het eigenlijk in januari al tegen Verhoeven opnemen, maar moest dat titelgevecht afzeggen wegens een ernstige rugblessure.

Daarna ging de 31-jarige Ben Saddik door een diep dal. Hij zat anderhalve maand in de gevangenis wegens vermeende betrokkenheid bij Operation Sky, omdat hij cryptotelefoons verkocht. De omvangrijke zaak is nog niet afgerond.

Bovendien werd er voor de derde keer kanker bij Ben Saddik geconstateerd. Dat alles leidde ertoe dat hij in een depressie belandde en wekenlang thuiszat.

Pas enkele maanden geleden hervond de Antwerpenaar de zin om te trainen. Hij stapte na vele jaren bij Hemmers Gym in Breda over naar Amsterdammer Mike Passenier, de voormalige trainer van Badr Hari.

"Het bevalt me heel goed", vertelde Ben Saddik aan NU.nl. "Ik voel me nu beter dan ooit en ben helemaal klaar om weer de ring in te gaan."

Verhoeven versloeg Ben Saddik in een eerder titelgevecht in 2017. Verhoeven versloeg Ben Saddik in een eerder titelgevecht in 2017. Foto: ANP

Slechte relatie tussen Verhoeven en Ben Saddik

Verhoeven en Ben Saddik vochten tweemaal eerder tegen elkaar. In 2011 sloeg de toen nog jonge Belg in zijn eerste profpartij Verhoeven knock-out. Daarmee is Ben Saddik een van de slechts twee kickboksers die erin slaagden om Verhoeven knock-out te slaan in diens 58 partijen.

Verhoeven nam in 2017 wraak door Ben Saddik in Ahoy knock-out te slaan. Dat deed hij in de vijfde ronde van het titelgevecht, waarin Ben Saddik de eerste ronde won, maar de Nederlander de regie vervolgens overnam.

Voorafgaand aan dat gevecht vond er een incident plaats, waardoor beide zwaargewichten nog steeds op slechte voet met elkaar leven. Ben Saddik spuugde naar Verhoeven, die de Belg betichtte van leugens over de aanleiding daartoe.