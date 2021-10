Stadion GelreDome moet uitverkocht worden, maar wie gaat er tegen Rico Verhoeven vechten? Met die vraag zit kickboksbond GLORY 2,5 week voor het evenement plotseling in zijn maag.

Het had een van de grootste kickboksevenementen van de laatste jaren moeten worden: wereldkampioen Verhoeven tegen voormalig UFC-topper Alistair Overeem. GLORY hoopte na het succes van het laatste gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari opnieuw het GelreDome in Arnhem (met circa 25.000 plekken) uit te verkopen.

Verhoeven wil sowieso vechten op 23 oktober. Maar er is ook een aansprekende tegenstander nodig voor de kaartverkoop en de pay-per-views. En GLORY zit niet ruim in de potentiële vervangers voor Overeem.

Het is bijna niet te doen om met 2,5 week voorbereidingstijd de ring in te stappen tegen de wereldkampioen die al sinds 2015 ongeslagen is. Daardoor blijven er eigenlijk alleen vier zwaargewichten over die op 23 oktober toch al in actie zouden komen: Jamal Ben Saddik, Benjamin Adegbuyi, Antonio Plazibat en James McSweeney.

Van hen komt de veertigjarige Brit McSweeney het minst in aanmerking, want hij zal zijn debuut maken bij GLORY.

53 Ben Saddik: 'Bal ligt bij GLORY of ik tegen Rico ga vechten'

GLORY wil Ben Saddik naar voren schuiven

Woensdag had GLORY een mediadag in Utrecht gepland, waarop Ben Saddik en Adegbuyi zouden vooruitblikken op hun onderlinge gevecht. Onderweg daarnaartoe hoorden de twee vechters van de blessure van Overeem.

Een persvoorlichter van GLORY vroeg aan journalisten of ze aan Ben Saddik wilden vragen of de Marokkaanse Belg tegen Verhoeven wil vechten. GLORY ziet hem als de aansprekendste tegenstander. "Maar Rico doet een beetje moeilijk", zegt de voorlichter.

Toevallig zat Dennis Krauweel, trainer van Verhoeven en Adegbuyi, binnen gehoorsafstand. De opmerking dat Verhoeven moeilijk zou doen, valt bij hem in verkeerde aarde. "Rico doet moeilijk?! Hoe kan dat nou? Rico heeft pas net gehoord dat Overeem geblesseerd is."

Tijdens de interviews die volgen, zeiden Adegbuyi en Ben Saddik het liefst tegen elkaar te vechten. "Ik heb me voorbereid op een gevecht met Benjamin", zegt Ben Saddik. "Maar de bal ligt bij GLORY. Ik zal er klaar voor zijn, tegen wie dan ook. Ik wacht al drie jaar op een partij tegen Rico."

Adegbuyi, die in december Badr Hari versloeg, is de vaste trainingspartner van Verhoeven. Ze trainen samen al wekenlang voor hun gevechten op 23 oktober, wat het ingewikkeld zou maken om het nu plots tegen elkaar te moeten opnemen.

Bovendien heeft Adegbuyi in zijn carrière al tweemaal verloren van Verhoeven. Tussen Verhoeven en Ben Saddik is de onderlinge stand 1-1, wat een nieuwe strijd tussen die twee logischer maakt. Daarnaast is er een grote onderlinge rivaliteit, na een spuugincident bij de staredown voor het laatste gevecht.

Jamal Ben Saddik verloor in 2017 al eens een titelgevecht tegen Verhoeven. Jamal Ben Saddik verloor in 2017 al eens een titelgevecht tegen Verhoeven. Foto: ANP

Adegbuyi heeft zich maandenlang voorbereid op Ben Saddik

Adegbuyi liet weten het liefst tegen Ben Saddik te vechten. "Daar heb ik me maandenlang op voorbereid met specifieke training. Het is mijn doel om nog een keer tegen Rico om de titel te vechten, maar dan wil ik optimaal voorbereid zijn."

En dan is er nog de vierde optie: de Kroaat Plazibat. Hij staat als zesde gerankt bij GLORY (Ben Saddik en Adegbuyi zijn de nummers één en twee) en won drie van zijn vier gevechten bij GLORY. De vraag is of dat voldoende is om het GelreDome vol te krijgen.

Mike Passenier, die trainer van zowel Plazibat als Ben Saddik is, zegt dat beide pupillen klaar zijn voor een eventueel gevecht met Verhoeven. "Kijk, als je vechter bent, dan wil je altijd vechten. Het maakt niet uit tegen wie. Ze zullen er allebei klaar voor zijn."