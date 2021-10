Het gevecht tussen kickboksers Alistair Overeem en Rico Verhoeven op 23 oktober in stadion GelreDome in Arnhem gaat niet door. Overeem is onlangs geblesseerd geraakt en is tot begin volgend jaar uitgeschakeld, zo meldt kickboksbond GLORY woensdag.

Het is niet duidelijk hoe Overeem de blessure heeft opgelopen en om wat voor kwetsuur het gaat. GLORY meldt alleen dat de Nederlander geveld is door een blessure en op zijn vroegst begin volgend jaar zijn rentree kan maken.

Het kickboksevenement in het GelreDome gaat wel door. Verhoeven zal tegen een ander zwaargewicht in de ring staan. GLORY maakt binnenkort bekend wie de tegenstander van de Nederlander wordt.

Verhoeven en Overeem zouden in Arnhem om de wereldtitel in het zwaargewicht vechten. De 41-jarige Overeem, zoon van een Nederlandse moeder en Jamaicaanse vader, tekende onlangs een contract bij GLORY na een avontuur bij de MMA (Mixed Martial Arts).

De 32-jarige Verhoeven veroverde sinds 2014 alle wereldtitels in het zwaargewicht van het kickboksen. In 2014 won hij in Californië van Daniel Ghita, om vervolgens negenmaal met succes zijn titel te verdedigen.

Verhoeven en Overeem gaven ruim twee weken geleden in Utrecht nog een persconferentie en stonden ook tegenover elkaar in de staredown. De twee spraken daar met veel respect over elkaar. "Rico is de beste kickbokser tegen wie ik ooit gevochten heb", zei voormalig K1-kampioen Overeem toen.