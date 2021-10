Sjoerd Marijne is woensdag uitgeroepen tot de beste hockeycoach van 2021 bij de vrouwen. De Nederlander kreeg in de jaarlijkse verkiezing meer stemmen dan Alyson Annan, die met de Nederlandse hockeysters olympisch goud pakte. De Belgische hockeyers, die in Tokio de olympische titel veroverden, grepen naast alle uitverkiezingen en zijn boos op de internationale hockeyfederatie FIH.

De 47-jarige Marijne bereikte met de hockeysters van India de halve finales in Tokio. Zijn ploeg verloor daarin van Argentinië en moest het vervolgens in de strijd om het brons ook afleggen tegen Groot-Brittannië. Ruim 56 procent van de stemmen ging naar Marijne, tegenover 35 procent voor Annan.

Na de Olympische Spelen stopte Marijne als bondscoach en keerde hij als clubtrainer terug in de Hoofdklasse, bij Tilburg. De Brabander was daar de opvolger van Jeroen Delmee, die bondscoach van de Nederlandse mannen is geworden.

Bij de verkiezing van de beste hockeyster van het jaar vielen de Nederlandse vrouwen buiten de prijzen. Eva de Goede, Frédérique Matla en Maria Verschoor moesten het afleggen tegen Gurjit Kaur uit India. De 25-jarige Kaur won met 46 procent van de stemmen, voor De Goede (bijna 20 procent) en Matla (13 procent). Verschoor eindigde als zesde.

Bij de mannen werd Graham Reid uitgeroepen tot de beste hockeycoach van 2021. Hij leidde India naar olympisch brons. Harmanpreet Singh mag zich de beste speler van het jaar noemen. Alle categorieën bij de verkiezing van de internationale hockeybond werden gewonnen door coaches en spelers van India.

Belgische hockeybond boos op FIH

De Belgische hockeybond KBHB is "teleurgesteld" over de uitkomst van de jaarlijkse uitverkiezingen. De mannenploeg, die in Tokio voor het eerst in de historie olympisch kampioen werd, had met Alexander Hendrickx en Arthur Van Doren (beste speler), Vincent Vanasch (beste keeper) en Shane McLeod (beste coach) vier nominaties te pakken, maar greep overal naast.

"Het feit dat een team goud verovert en vervolgens geen enkele uitverkiezing wint, laat zien dat de stemprocedure faalt", aldus de KBHB op Twitter. "We gaan met de FIH werken aan een eerlijker systeem voor de toekomst."

De uitverkiezingen zijn gebaseerd op stemmen van de nationale bonden, vertegenwoordigd door de aanvoerders en coaches (50 procent), mediavertegenwoordigers (25 procent) en het publiek (25 procent). Het hockeygekke India ging mede daardoor met alle FIH-prijzen aan de haal.