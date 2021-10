Honkballer Xander Bogaerts heeft Boston Red Sox in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) aan een plek in de play-offs van de Major League geholpen.

De 29-jarige Arubaan, international van het Nederlandse koninkrijksteam, opende in de zogeheten wildcardgame tegen New York Yankees de score met een homerun in de eerste inning. De Red Sox liepen daarna uit naar een overwinning van 6-2 op hun grote rivaal uit New York.

Bogaerts zette zijn ploeg op een 2-0-voorsprong door de bal de tribunes van Fenway Park in te slaan. Kyle Schwarber maakte er in de derde inning met eveneens een homerun 3-0 van. In de zesde inning liep Bogaerts vanaf het eerste honk zijn tweede punt van de wedstrijd binnen.

"We moeten hiervan genieten", zei de korte stop van de Red Sox. "Dit was een zware wedstrijd, alles of niets. Ik had zo'n wedstrijd nog nooit gespeeld. Het moest hierin gebeuren, we zouden geen nieuwe kans krijgen. De Yankees zijn klaar en wij gaan door."

In de eerste ronde van de play-offs neemt Boston Red Sox het op tegen Tampa Bay Rays. Bogaerts won in 2013 en 2018 met zijn ploeg de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB.

Vorig seizoen ging de titel naar Los Angeles Dodgers. De ploeg van pitcher Kenley Jansen versloeg Tampa Bay Rays in de World Series met 4-2.