Pau Gasol heeft dinsdag het einde van zijn lange carrière aangekondigd. De 41-jarige Catalaan geldt als de beste Spaanse basketballer aller tijden.

"Ik ben hier om te vertellen dat ik afscheid neem van het professionele basketbal", zei Gasol op een persconferentie met zijn dochtertje op schoot. "Het was een moeilijke beslissing, maar ik heb er zorgvuldig over nagedacht."

Gasol speelde achttien jaar in de NBA en werd zes keer verkozen in het All Star-team. Met Los Angeles Lakers werd hij kampioen in 2009 en 2010.

De 2,16 meter lange center forward veroverde met de Spaanse ploeg drie olympische medailles (zilver in 2008 en 2012 en brons in 2016). Dit jaar keerde Gasol terug bij FC Barcelona, waar hij in 1998 zijn carrière begon. Hij bezorgde de ploeg de eerste landstitel in zeven jaar.

Pau Gasol werd emotioneel tijdens de persconferentie in Barcelona. Pau Gasol werd emotioneel tijdens de persconferentie in Barcelona. Foto: EPA

Gasol herstelde van zware blessure

Door een slepende voetblessure leek er in 2019 al een einde aan zijn carrière te komen. Hij herstelde na bijna twee jaar blessureleed kort voor de Spelen van Tokio, waar Spanje in de kwartfinales sneuvelde.

"Weinig doktoren dachten dat ik ooit nog zou kunnen sporten, maar ik houd wel van een uitdaging", zei Gasol op de persconferentie. "Ik ben blijven knokken om het onwaarschijnlijke te kunnen doen."

"Het was erg speciaal om met Barcelona kampioen te worden. Nu ben ik op een punt waarop ik er vrede met het einde van mijn carrière heb."

Pau Gasol en Kobe Bryant bij de All Star Game van 2016. Pau Gasol en Kobe Bryant bij de All Star Game van 2016. Foto: Getty

Gasol herdenkt oud-ploeggenoot Bryant

Clubeigenaar Jeanie Buss van de Lakers meldde direct dat het rugnummer 16 van Gasol wordt ingetrokken, zodat geen enkele speler het in de toekomst kan dragen. De Spanjaard speelde van 2008 tot 2014 in Los Angeles.

Gasol stond op de persconferentie ook stil bij Kobe Bryant, zijn oud-ploeggenoot bij de Lakers, die in januari vorig jaar omkwam bij een helikoptercrash. "Ik had hem hier vandaag graag aan mijn zijde gehad, maar soms is het leven oneerlijk."

"Kobe heeft me geleerd om een betere sporter te zijn, een echte winnaar. Ik zie hem als mijn oudere broer."