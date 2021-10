Het ziet ernaar uit dat handbalster Yvette Broch niet meer voor Oranje zal uitkomen. De dertigjarige cirkelspeelster heeft zich in elk geval niet beschikbaar gesteld voor het WK van december in Spanje.

"Ik heb haar gebeld en uitgebreid gesproken, maar ze gaf te kennen dat ze niet beschikbaar is voor het WK. Ook niet als er nog een speelster geblesseerd zou raken", vertelt interim-bondscoach Monique Tijsterman.

Broch maakte jarenlang deel uit van het Nederlands team en won medailles op EK's en WK's, maar besloot in 2018 haar handbalcarrière abrupt af te breken. De international was naar eigen zeggen fysiek en mentaal opgebrand.

Eind vorig jaar pakte ze de sport toch weer op bij de Franse club Metz en keerde ze ook terug in Oranje. Vervolgens besloot ze zelf niet mee te gaan naar de Olympische Spelen. Broch wilde zich niet laten vaccineren tegen COVID-19 en vond de maatregelen voor ongevaccineerde sporters te streng.

"Ik heb niet naar haar beweegredenen gevraagd, maar respecteer haar besluit", zegt Tijsterman. "Jammer, want ze is nog steeds een heel goede speelster en ik had haar er graag bij gehad." Broch speelt dit seizoen voor de Roemeense topclub Bucuresti.

Monique Tijsterman is een van de kandidaten om na het WK bondscoach te zijn. Monique Tijsterman is een van de kandidaten om na het WK bondscoach te zijn. Foto: Pro Shots

Tijsterman hoopt ook na WK bondscoach te blijven

Tijsterman is in elk geval tot en met het WK in december interim-bondscoach als opvolger van Emmanuel Mayonnade, die vertrok na de teleurstellend verlopen Spelen. De 52-jarige Tijsterman hoopt met goede prestaties op het WK een vaste aanstelling af te dwingen.

"We zijn op zoek naar een nieuwe bondscoach en Monique is op dit moment een potentiële kandidate", zegt Sjors Röttger, directeur van de handbalbond. "Maar ik heb heel wat aanmeldingen binnen van trainers die graag de nieuwe bondscoach van Nederland willen worden en die gooi ik nog niet weg."