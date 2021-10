De revalidatie van handbalster Estavana Polman verloopt minder voorspoedig dan gehoopt. De sterspeelster van het Nederlandse team mist nog te veel reactiesnelheid in haar rechterknie, waar ze dit jaar twee keer aan geopereerd is.

"Het gaat niet volgens de gewenste planning en ik had gehoopt verder te zijn in mijn herstel. Toch ben ik niet in paniek. Ik ga er alles aan doen om op tijd fit te zijn voor het WK", zegt Polman in Naarden, waar Oranje zich voorbereidt op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Belarus en Griekenland.

Polman was in 2019 de beste speelster op het WK in Japan, waar het Nederlands team de titel veroverde. In juli 2020 scheurde ze de kruisband van haar rechterknie.

Na een maandenlange revalidatie keerde ze begin van dit jaar terug bij Oranje, maar in mei liep ze weer een knieblessure op, waarop een operatie volgde. Polman miste daardoor de Olympische Spelen in Tokio.

WK in december is doel voor Polman

Hoewel ze nog steeds niet fit is, maakt Polman deze dagen wel deel uit van het trainingskamp van Oranje. "Ik ben terug bij het team, maar speel niet mee in de wedstrijden. Ik train sowieso nog apart, omdat ik nog geen contact mag maken."

"Toch wil ik erbij zijn, ik wil het contact en de klik houden met het team. Ik ben er twee toernooien niet bij geweest en heb heel veel zin weer op het veld te staan met die meiden. Mijn doel is het WK in december in Spanje halen, maar ik zal niet overhaasten. Ik plak geen datum op mijn rentree."

De 29-jarige opbouwspeelster kiest bewust voor een voorzichtige aanpak. "Ik wil niet het risico lopen dat het weer misgaat, want ik wil nog langer door in deze sport, liefst nog vier of vijf jaar. Handbal is mijn passie en ik wil heel graag in 2024 nog eens de Olympische Spelen meemaken."

"Het is wel frustrerend dat de revalidatie niet gaat zoals ik had gehoopt en ik heb echt wel momenten dat ik even in de put zit en denk, waar doe ik het voor? Maar de volgende dag denk ik alweer: ik heb het mooiste beroep. Ik wil niet stoppen omdat het moet. Dat accepteer ik niet. Ik wil zelf bepalen wanneer het over en uit is", aldus Polman.

'Rafael is mijn derde kind, zeg maar'

De langzame vooruitgang in haar lichamelijk herstel is wel frustrerend, zegt ze. "Soms ga ik een week niet vooruit en dat moet je echt iets vinden om je aan vast te houden."

"Ik heb het geluk dat ik een heel fijn gezin heb. Ik heb thuis een kindje van vier, een puber en mijn partner Rafael van der Vaart, mijn derde kind zeg maar. Dus ik blijf wel bezig en heb geen tijd om te malen of erin te blijven hangen als het tegenzit."

Het WK in Spanje begint op 2 december. Oranje speelt in de groepsfase tegen Puerto Rico, Oezbekistan en Zweden.