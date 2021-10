De Nederlandse teamsprintsters hebben dinsdag op de eerste dag van de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen een wereldrecord neergezet.

Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet kwamen in de kwalificatie tot een tijd van 46,759 seconden over drie rondes. Daarmee doken ze onder het wereldrecord dat met 46,852 sinds vorig jaar in Russische handen was.

Om 18.00 uur staat de eerste ronde op het programma. De twee snelste landen uit die ronde plaatsen zich voor de finale later op de avond, waarin om de Europese titel wordt gestreden. Braspennincx veroverde in augustus olympisch goud op de keirin.

De Nederlandse mannen zetten in de kwalificatie van de teamsprint ook de beste tijd neer. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Sam Ligtlee kwamen tot een tijd van 43,037. Daarmee zaten ze bijna twee seconden boven hun eigen wereldrecord (41,225).

In het avondprogramma, waarin om de medailles wordt gestreden, neemt Jeffrey Hoogland de plek van Ligtlee over. Nederland rijdt in de eerste ronde tegen Griekenland.

Van den Berg, Lavreysen en Hoogland zijn al jaren onverslaanbaar op de teamsprint. Bij de Olympische Spelen van Tokio pakten ze het goud. Lavreysen werd ook olympisch kampioen op de sprint, door Hoogland in de finale te verslaan.