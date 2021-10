Kenia wil over vier jaar de eerste wereldkampioenschappen atletiek in Afrika organiseren. De Keniaanse bond heeft zich officieel kandidaat gesteld bij World Athletics.

Rwanda kreeg onlangs als eerste Afrikaanse land de organisatie van de WK wielrennen toegewezen, ook in 2025.

"We hebben al twee zeer succesvolle WK's voor junioren georganiseerd", zegt voorzitter Jackson Tuwei van de Keniaanse atletiekbond. "We hebben daar veel van geleerd en nu is het onze tijd om het WK voor senioren te krijgen."

De Kenianen willen de beste atleten ter wereld in 2025 ontvangen in Nairobi. Ze hebben concurrentie van Tokio, dat zich ook kandidaat heeft gesteld. Japan wil het toernooi laten plaatsvinden in het Olympisch Stadion, waar de Nederlandse atleten afgelopen zomer tijdens de Spelen zeven medailles veroverden.

De mondiale atletiekbond World Athletics maakt naar verwachting in maart bekend welk land het toernooi mag organiseren.

De WK atletiek van 2021 is met een jaar uitgesteld en vindt nu in juli 2022 plaats in de Amerikaanse stad Eugene. De Hongaarse hoofdstad Boedapest organiseert de WK van 2023.