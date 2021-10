Met het aangekondigde afscheid van Femke Heemskerk komt er ook een definitief einde aan haar samenwerking met Marcel Wouda, een van de belangrijkste mensen in haar succesvolle loopbaan. De coach blikt in gesprek met NU.nl terug op de afgelopen jaren. "In 2016 dacht ik niet dat ze de Spelen in Tokio zou halen."

Als er een rode lijn in de carrière van de 34-jarige Heemskerk zit, dan heet die Marcel Wouda. Al in 2002 had hij de latere olympisch kampioene - toen nog een jonge tiener - onder zijn hoede in de jeugdploeg, daarna bij de profs en vanaf 2016 begeleidde Wouda haar weer in de laatste jaren van haar carrière. Sinds september is de geboren Tilburger hoofdcoach af en nu kondigt Heemskerk aan dat ze straks stopt.

"Het lijkt wel alsof onze carrières parallel lopen", zegt de 49-jarige Wouda dinsdag met een glimlach. "In de afgelopen negentien jaar verloren we elkaar soms even uit het oog, maar onze paden kruisten altijd weer. Voor mij was het een heel mooie rit en één grote leerschool, met hoogte- en dieptepunten."

Van dichtbij zag Wouda hoe Heemskerk uitgroeide tot een van de beste Nederlandse zwemsters van deze eeuw. De geboren Roelofarendsveense veroverde in 2008 met Ranomi Kromowidjojo, Marleen Veldhuis en Inge Dekker olympisch goud op de 4x100 meter vrij en pakte vier jaar later met de 'Golden Girls' zilver in Londen.

Toch is het niet de volle erelijst - ze won in totaal 65 internationale medailles - maar het karakter van Heemskerk dat Wouda bijblijft. "Femke heeft altijd een enorme discipline gehad. Ze heeft heel veel passie voor wat ze doet en dat zag je ook terug. Je kon haar er in het water nooit op betrappen dat ze er geen zin in had. Dat is heel puur en intens om te zien."

Marcel Wouda was jarenlang de coach van Femke Heemskerk, die dinsdag haar afscheid aankondigde. Marcel Wouda was jarenlang de coach van Femke Heemskerk, die dinsdag haar afscheid aankondigde. Foto: ANP

'In 2016 dacht ik: ze gaat Tokio niet halen'

Toch vertoonde het succesvolle huwelijk tussen de twee soms ook wat barstjes. Heemskerk besloot in 2015 om te breken met Wouda en naar Frankrijk te gaan om onder Philippe Lucas te trainen. De Spartaanse trainingsmethoden van de Fransman hadden een slechte invloed op Heemskerk, die bij de Spelen van 2016 teleurstelde en daarna terugkeerde naar Eindhoven én Wouda.

"Wat er nog van haar over was toen ze terugkeerde, heeft mij wel aangegrepen", blikt de oud-zwemmer terug op die periode. "Door het harde trainen had ze echt een jasje uitgedaan. Dan word je als coach ook geconfronteerd met de impact die je kan hebben op een sporter. Het heeft heel veel tijd gekost om alles op de rit te krijgen."

"In 2016 had ik niet gedacht dat ze de Olympische Spelen in Tokio zou halen. Het heeft echt wel een jaar geduurd voordat ze daar weer positief in stond, zo'n grote impact heeft het op haar gehad. En toch denk ik wel dat Femke die hele periode nodig heeft gehad om te komen tot wat ze uiteindelijk heeft bereikt."

Na de Spelen van 2016 kreeg Heemskerk onder Wouda het plezier in zwemmen terug en krabbelde ze langzaam op. De wereldkampioen kortebaan van 2014 op de 100 vrij maakte in oktober 2018 bekend door te gaan tot en met de Olympische Spelen en bleef ook strijdvaardig toen het evenement een jaar werd uitgesteld. 2021 werd uiteindelijk de (individuele) kers op de taart die ze voor ogen had.

De Olympische Spelen van 2016 verliepen teleurstellend voor Femke Heemskerk, waarna ze terugkeerde bij Marcel Wouda. De Olympische Spelen van 2016 verliepen teleurstellend voor Femke Heemskerk, waarna ze terugkeerde bij Marcel Wouda. Foto: ANP

Heemskerk richt zich op en piekt in Tokio

Heemskerk boekte in haar loopbaan al legio successen met de estafetteploeg, maar dit jaar veroverde ze alsnog haar eerste individuele titel op een groot langebaantoernooi. 'The Granny', zoals ze zichzelf en Kromowidjojo soms noemde als routiniers in een jonge zwemploeg, pakte op de EK goud op de 100 meter vrij.

Het bleek een opmaat voor succesvolle Olympische Spelen in Tokio, waar ze wederom op de 100 vrij voor het eerst in haar loopbaan op een individueel nummer een olympische finale bereikte. Heemskerk greep nipt naast een medaille en eindigde ook op andere nummers niet op het podium, maar kon de Japanse hoofdstad met opgeheven hoofd verlaten.

"In Tokio was ze nog eens vier tienden sneller dan bij de EK in mei", spreekt Wouda vol bewondering over haar tijden op de 100 meter vrij. "De Olympische Spelen waren een geweldig slotstuk. Ze wilde zelf doorgaan en dat ze het dan op zo'n manier afmaakt, vind ik heel bijzonder."

Door haar ijzersterke prestaties van dit jaar was het voorstelbaar geweest dat Heemskerk nog door zou gaan tot en met de Spelen van 2024. "Ze heeft nog wel een beetje meer in zich, maar dat kan alleen als je vol vuur en overtuiging zit. Als je ergens voelt dat het genoeg is, moet je daar ook duidelijk over zijn", vindt Wouda.

"Je kunt mijmeren over wat er nog meer in het vat had gezeten, maar ik vind dit een heel faire en goede beslissing. We hebben het over iemand die in 2005 debuteerde als prof en zestien jaar lang op het hoogste podium heeft gezwommen. Er zijn weinig topsporters die zo'n carrièrelengte hebben. In het dagelijkse proces heb je het minder snel door, dus ik denk dat we pas over een jaar of vijf echt beseffen wat een bijzondere zwemster Femke was."