Het Dutch Open verhuist naar het voorjaar. De 102e editie van het Nederlandse golftoernooi uit de Europese Tour wordt komend jaar gespeeld van 26 tot en met 29 mei. Het Dutch Open vond doorgaans in september plaats.

Vanwege het volle programma in die maand heeft de organisatie in overleg met de Europese Tour besloten het Dutch Open naar het voorjaar te verplaatsen.

"We zijn heel blij met dit laatste weekend van mei", zegt toernooidirecteur Daan Slooter. "Natuurlijk is het even wennen, maar in verband met het drukke programma van de Tour en de spelers in september hebben we in overleg met de European Tour een mooie nieuwe datum gevonden."

De golfers komen dan voor het tweede jaar op rij naar de banen van Bernardus Golf in het Brabantse dorp Cromvoirt. In de jaren daarvoor werd het toernooi afgewerkt in onder meer Badhoevedorp, Spijk en Zandvoort.

Afgelopen maand won de Zweed Kristoffer Broberg in Cromvoirt de 101e editie van het Dutch Open. Darius van Driel eindigde als vierde.