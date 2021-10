Femke Heemskerk heeft besloten om na de International Swimming League (ISL), die uiterlijk tot januari duurt, een punt achter haar loopbaan te zetten. De 34-jarige zwemster zegt in gesprek met de NOS dat ze het na al die jaren mooi vindt geweest.

"Het voelt een beetje als een puzzel die ik honderd keer heb gemaakt, ik weet precies hoe die eruit komt te zien", zegt Heemskerk, die in haar carrière twee olympische medailles won. "De puzzel kon nog altijd sneller en mooier, maar het voelt een beetje als been there, done that."

Het zwempensioen van Heemskerk zat er al enige tijd aan te komen. De geboren Roelofarendsveense twijfelde na de teleurstellende Olympische Spelen van 2016 al of ze nog aan een nieuwe olympische cyclus moest beginnen, maar besloot toch door te gaan tot en met de Spelen in Tokio van afgelopen zomer.

In de Japanse hoofdstad slaagde Heemskerk er ondanks haar sterke vorm niet in een medaille te pakken. De pupil van coach Marcel Wouda haalde op de 100 meter vrije slag wel voor het eerst in haar carrière een individuele finale op de Olympische Spelen en was ook dicht bij een podiumplek, maar tikte in de eindstrijd als zesde aan.

"Het afgelopen seizoen seizoen was voor mij fantastisch. Mijn droom was altijd: als ik zou stoppen, wilde ik dat op een hoogtepunt doen. Het voelt nu wel alsof het af is", aldus Heemskerk, die in haar loopbaan 65 internationale medailles won.

Femke Heemskerk veroverde dit jaar op de EK nog haar eerste individuele titel op een groot langebaantoernooi. Femke Heemskerk veroverde dit jaar op de EK nog haar eerste individuele titel op een groot langebaantoernooi. Foto: EPA

Heemskerk domineerde jarenlang met 'Golden Girls'

Heemskerk sluit haar loopbaan af met één olympische titel, die ze in 2008 op de Spelen in Peking met Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis veroverde op de 4x100 meter vrij.

De estafettezwemsters werden vanwege hun dominantie op dat nummer tussen 2008 en 2012 aangeduid als de 'Golden Girls'. Het viertal won bij de Spelen van 2012 in Londen zilver en pakte legio medailles op WK's en EK's.

Individueel veroverde Heemskerk in 2014 de wereldtitel op de 100 meter vrije slag kortebaan. Succes op de langebaan bleef lange tijd uit voor de Nederlandse topzwemster, maar in mei van dit jaar bracht ze daar toch nog verandering in: Heemskerk zwom bij de Europese kampioenschappen in Boedapest op de 100 vrij naar haar eerste individuele titel op een groot langebaantoernooi.

Heemskerk komt de komende maanden sowieso nog in actie, want ze doet met haar team Energy Standard mee aan de lucratieve ISL-wedstrijden. In november zwemt ze met haar formatie de halve finales in Eindhoven. De eindstrijd van het zwemtoernooi voor teams staat in januari op het programma.