Michael van Gerwen is maandag op roemloze wijze uitgeschakeld in de openingsronde van de World Grand Prix. De Brabander verloor zonder ook maar een set te winnen van zijn landgenoot Danny Noppert, die Vincent van der Voort in de tweede ronde treft.

De 32-jarige Van Gerwen en de twee jaar jongere Noppert hielden lang gelijke tred in de eerste set, maar in de vijfde en beslissende leg sloeg Noppert genadeloos toe. De Fries gooide een finish van 56 uit en dwong de mondiale nummer drie tot een achtervolging.

Van Gerwen begon nog uitstekend aan de tweede set en kwam mede dankzij een bijna-negendarter op een 2-0-voorsprong in legs, maar hij gaf de marge vervolgens volledig uit handen. Noppert gooide bij een stand van 2-2 een score van 90 uit, waarmee de blamage van Van Gerwen en de stunt van Noppert een feit waren. Noppert gooide zelfs een hoger gemiddelde per drie pijlen dan de drievoudig wereldkampioen (96,72 om 90,55).

Het huidige seizoen verloopt al bijzonder moeizaam voor Van Gerwen. De Brabander won vorige maand bij de Nordic Darts Masters pas zijn eerste titel van het jaar. Op het afgelopen WK werd hij al in de kwartfinales uitgeschakeld, waarmee hij zijn nummer één-positie op de Order of Merit na zeven jaar verloor aan wereldkampioen Gerwyn Price.

Van Gerwen is doorgaans bijzonder succesvol bij de World Grand Prix. Hij won het prestigieuze dartstoernooi al vijf keer: in 2012, 2014, 2016, 2018 en 2019. Alleen Phil Taylor (elf keer) won de World Grand Prix vaker.

Met het bereiken van de tweede ronde evenaart Noppert zijn beste prestatie ooit op een World Grand Prix. De nummer 22 van de Order of Merit neemt het komende woensdag op tegen Van der Voort, de mondiale nummer 29.

Vincent van der Voort versloeg de Duitser Gabriel Clemens in de openingsronde. Vincent van der Voort versloeg de Duitser Gabriel Clemens in de openingsronde. Foto: Getty Images

Van der Voort zonder setverlies door

Van der Voort bereikte eerder op de avond de tweede ronde door met 2-0 in sets af te rekenen met de Duitser Gabriel Clemens. In beide sets kwam Van der Voort een break achterstand te boven. Zonder een 180'er te gooien eindigde hij op een gemiddelde van 90,47 per drie pijlen in de Morningside Arena in Leicester.

Van der Voort was er de laatste jaren niet vaak bij op de World Grand Prix. Hij zette in 2015 zijn beste prestatie neer op het prestigieuze toernooi door de kwartfinales te halen. Sindsdien maakte hij alleen in 2019 nog zijn opwachting, waarbij hij direct strandde.

Zondag viel voor Dirk van Duijvenbode en Martijn Kleermaker het doek in de openingsronde van de World Grand Prix. Van Duijvenbode haalde vorig jaar nog de finale, waarin hij van Price verloor.

Peter Wright werd in de eerste ronde verrassend uitgeschakeld door Rob Cross. De nummer twee van de wereld pakte geen set tegen de wereldkampioen van 2018 en moet daardoor zijn jacht op de koppositie op de wereldranglijst van Gerwyn Price voorlopig staken.

De spelers dienen de legs bij de World Grand Prix te beginnen met een dubbel. De finale is zaterdag. De eindwinnaar verdient bijna 130.000 euro aan prijzengeld.

