Vincent van der Voort heeft maandag op de World Grand Prix als eerste van de vijf Nederlandse deelnemers de openingsronde overleefd. De 45-jarige Purmerender was met 2-0 in sets te sterk voor Gabriel Clemens uit Duitsland.

In beide sets kwam Van der Voort een break achterstand te boven. Zonder een 180'er te gooien eindigde hij op een gemiddelde van 90,47 per drie pijlen in de Morningside Arena in Leicester.

Van der Voort was er de laatste jaren niet vaak bij op de World Grand Prix. Hij zette in 2015 zijn beste prestatie neer op het prestigieuze toernooi door de kwartfinales te halen. Sindsdien maakte hij alleen in 2019 nog zijn opwachting, waarbij hij direct strandde.

Zondag viel voor Dirk van Duijvenbode en Martijn Kleermaker het doek in de openingsronde van de World Grand Prix. Van Duijvenbode haalde vorig jaar nog de finale, waarin hij van Gerwyn Price verloor.

Later op maandagavond begint het toernooi voor Michael van Gerwen met een partij tegen zijn landgenoot Danny Noppert. Van Gerwen won de World Grand Prix vijf keer: in 2012, 2014, 2016, 2018 en 2019.

De winnaar van het Nederlandse onderonsje speelt in de tweede ronde tegenover Van der Voort.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van het moment waarop Vincent van der Voort de partij tegen Gabriel Clemens beslist.