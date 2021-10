De Americanfootballwedstrijd tussen New England Patriots en Tampa Bay Buccaneers stond zondagavond (lokale tijd) volledig in het teken van de terugkeer van Tom Brady. De legendarische quarterback trof in het tenue van de Buccaneers het team waarmee hij in twintig jaar tijd grote successen had gevierd.

"Het was al emotioneel toen ik eraan dacht hoe ik hier het veld op zou komen en mensen tegen zou komen die zoveel voor me hebben betekend", zei Brady na de 17-19-overwinning van zijn ploeg. "Ik wilde er van tevoren ook niet aan denken hoe ik me zou voelen. Ik ben heel dankbaar voor de tijd die ik hier heb gehad en ben heel blij dat we hebben gewonnen."

De inmiddels 44-jarige Brady begon zijn loopbaan in 2000 bij de Patriots, waar hij in razend tempo uitgroeide tot NFL-legende. De Amerikaan won met de club uit Foxborough zes keer de Super Bowl (2001, 2003, 2004, 2015, 2017 en 2019) en werd vier keer verkozen tot Most Valuable Player (MVP).

In 2020 maakte Brady gebruik van zijn transfervrije status en besloot hij New England Patriots na twintig jaar te verruilen voor Tampa Bay Buccaneers. Begin dit jaar leidde hij zijn nieuwe club naar winst van de Super Bowl en veroverde Brady zijn zevende titel. Geen enkele andere speler won de Super Bowl vaker dan vijf keer.

Coach van Buccaneers baalt van aandacht voor Brady

In de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) kwam het tot een emotioneel weerzien met de club waar Brady zijn grootste successen vierde. Voor de wedstrijd werd op het grote scherm een video getoond met hoogtepunten uit zijn tijd bij de Patriots, waarna fans de naam van hun voormalige sterspeler scandeerden.

Na het duel kreeg Brady in de kleedkamer bezoek van Patriots-coach Bill Belichick, met wie hij zes keer de Super Bowl won. "We hebben in ruim twintig jaar een persoonlijke relatie opgebouwd. De gesprekken die ik met hem heb, blijven privé. Maar ik heb heel veel respect voor hem als coach", aldus Brady.

Bruce Arians, coach van Tampa Bay Buccaneers, vindt het jammer dat de wedstrijd tegen New England Patriots werd overschaduwd door de terugkeer van Brady. "Iedereen wilde deze ontmoeting laten draaien om de hereniging tussen Brady en Belichick, maar dit is een teamsport. Zij hadden 22 jongens die keihard hebben gewerkt en wij ook. Toevallig heet er eentje Brady", zei hij tegen ESPN.

Vooralsnog lijkt het er niet op dat Brady binnenkort een punt achter zijn loopbaan zet. De routinier liet al vaker vallen dat hij zeker tot en met zijn 45e wil doorgaan en verlengde zijn contract bij de Buccaneers eerder dit jaar tot en met 2022.