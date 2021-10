Marc Márquez heeft zondag zijn tweede zege van het seizoen geboekt in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de motorsport was een klasse apart bij de Grand Prix van de Verenigde Staten. In de Moto2 kwam Bo Bendsneyder als vijftiende over de finish in Texas, goed voor één WK-punt.

Márquez pakte bij de start de leiding en liep gedurende de race steeds verder uit op de concurrentie. Uiteindelijk kwam de Spanjaard, die van 2013 tot en met 2018 ook won in Austin, bijna vijf seconden eerder dan Fabio Quartararo over de finish. Francesco Bagnaia eindigde als derde.

De 28-jarige Márquez was eerder dit jaar de sterkste in de Grand Prix van Duitsland, waar hij zijn eerste overwinning sinds november 2019 boekte. De Honda-coureur miste vrijwel het gehele vorige seizoen door een gecompliceerde armbreuk en maakte in april dit jaar zijn rentree.

In het kampioenschap verstevigde Quartararo zijn leidende positie. De Fransman heeft nu 52 punten voorsprong op Bagnaia, die de vorige twee Grands Prix had gewonnen.

Het seizoen in de MotoGP telt nog drie Grands Prix. Over drie weken vindt de volgende race plaats in Italië en daarna volgen nog races in Portugal en Spanje.

Bo Bendsneyder eindigde als vijftiende in de Moto2. Bo Bendsneyder eindigde als vijftiende in de Moto2. Foto: EPA

Bendsneyder pakt punt in Moto2

Bendsneyder reed vooral in de openingsfase van het seizoen regelmatig in de punten, met als hoogtepunt de vijfde plaats in de Grand Prix van Frankrijk in Le Mans. De laatste weken vielen de resultaten van de 22-jarige Rotterdammer wat tegen.

Raúl Fernández boekte in Austin zijn derde overwinning op rij in de Moto2. Voor de twintigjarige Spanjaard was het al zijn zevende zege van het seizoen. Fernández profiteerde optimaal van het uitvallen van Remy Gardner.

Gardner blijft met 271 punten wel koploper in het kampioenschap, al bracht nummer twee Fernández zijn achterstand op de Australiër terug tot negen punten. Bendsneyder staat met 41 punten op de vijftiende plek.