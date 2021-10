Lucinda Brand heeft zondag in Gieten de eerste veldrit uit de Superprestige op haar naam geschreven. De wereldkampioene troefde in een bekeken wedstrijd Denise Betsema af.

De 28-jarige Betsema finishte als tweede op het Drentse modderparcours. Annemarie Worst maakte er op de derde plaats een volledig Nederlands podium van.

Betsema was als gewoonlijk snel weg en nam na de eerste ronde al wat afstand van de rest van het veld. Brand begon wat voorzichtiger en liet de Texelse even uitrazen. Halverwege de race had Brand het gat met Betsema gedicht en bepaalde zij het tempo. De Rotterdamse was vervolgens de sterkste in de slotfase.

Ceylin del Carmen Alvarado ontbrak in het regenachtige Gieten. De winnares van de vorige editie neemt de komende weken rust vanwege een "verstoord bloedbeeld", meldde haar ploeg Alpecin-Fenix zaterdag.

De volgende veldrit in de Superprestige staat 23 oktober op het programma in Ruddervoorde. Vorig jaar werd het klassement gewonnen door Brand, voor Alvarado en Betsema.

Bij de mannen was het podium volledig Belgisch. De zege was voor Toon Aerts, die Quinten Hermans en Elis Iserbyt achter zich hield. De 27-jarige veldrijder, teamgenoot van Brand bij Baloise-Trek Lions, ging er twee ronden voor het einde alleen vandoor. Op dat moment reed alleen Hermans nog in zijn wiel. Lars van der Haar was op de vijfde plaats de beste Nederlander.