Motorcrosser Jeffrey Herlings is zijn leidende positie in de MXGP kwijtgeraakt in de Grand Prix van Duitsland. De Sloveen Tim Gajser won de race op het circuit van Teutschenthal en passeerde de Brabander in de stand.

De 27-jarige Herlings finishte in de eerste manche als tweede achter de Spanjaard Jorge Prado, maar wel voor Gajser. De Brabander duelleerde tot op de meet met Prado.

In de sprong over de finishbult knalden de beide KTM-rijders met hun crossmotoren tegen elkaar, waarna ze onderuitgingen. Herlings kon ongedeerd weglopen, maar Prado moest op een brancard worden afgevoerd.

De Spanjaard was dermate geblesseerd dat hij in de tweede heat niet in actie kwam, terwijl Herlings wel aan de start verscheen. De Nederlander viel in de eerste ronde terug naar de vijfde plaats, maar wist zich gedurende de race op te werken naar de derde plek

Uiteindelijk kon hij Gajser en de Fransman Romain Febvre niet meer bedreigen. Met de winst in Duitsland verdiende de Sloveen drie punten meer dan Herlings, die nu twee punten achter staat in het kampioenschap. Het WK telt nog zeven ronden.