Motorcoureur Michael van der Mark heeft zondag in Portugal zijn eerste zege van het seizoen geboekt. De 28-jarige Nederlander bezorgde BMW de eerste overwinning in het WK superbike sinds 2013.

Van der Mark begon vanaf de vijfde plek aan de Superpole Race van tien ronden op het circuit van Portimão. Hij zag dat Jonathan Rea de leiding pakte na de start, maar de Brit ging al in de eerste ronde onderuit op het opdrogende asfalt.

Van der Mark nam in de vierde ronde de eerste plaats over van Scott Redding en reed vervolgens soeverein naar de winst. Op de streep had hij een voorsprong van ruim vijf seconden op de nummer twee Redding.

De Zuid-Hollander was zaterdag nog gecrasht in de eerste hoofdrace in Portugal. Hij stond dit seizoen pas één keer eerder op het podium, met een derde plek in de Superpole Race op Donington Park in Groot-Brittannië.

Van der Mark is bezig aan zijn zevende seizoen in het WK superbike. Hij stapte afgelopen winter over van Yamaha naar BMW. Hij bezorgde het Duitse merk de eerste WK superbike-zege in acht jaar.

