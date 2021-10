De Keniaanse Joyciline Jepkosgei heeft zondag de marathon van Londen gewonnen, amper een uur nadat ze haar wereldrecord op de 10 kilometer op de weg kwijtraakte aan Kalkidan Gezahegne.

Jepkosgei was in een sterke tijd van 2 uur, 17 minuten en 43 seconden de snelste over de 42,195 kilometer in Londen. De 27-jarige atlete versnelde vlak voor het 35 kilometerpunt, liep weg uit een kopgroepje van vijf en soleerde naar een persoonlijk record.

De vorige marathon in Londen was afgelopen najaar, maar toen liep vanwege de coronapandemie een selecte groep elitelopers op een afgesloten parcours zonder publiek. De editie van zondag ging als vanouds door de Engelse hoofdstad, met rond de 40.000 deelnemers en toeschouwers weer massaal langs de kant.

Jepkosgei voegde een nieuw succes toe aan haar marathoncarrière. De Keniaanse won in 2019 al de marathon van New York. In Londen was ze de beste in een topveld. De Ethiopische Degitu Azimeraw liep naar de tweede plaats in 2:17.58. Een andere Ethiopische, Ashete Bekere, werd derde in 2:18.18.

De Keniaanse Brigid Kosgei, met 2:14.04 de houdster van het wereldrecord en deze zomer winnares van het zilver in de olympische marathon, eindigde als vierde in 2:18.40.

Bij de mannen ging de winst in Londen naar Sisay Lemma. De dertigjarige Ethiopiër bleef met een tijd van 2:04.03 ruim boven het parcoursrecord van de zondag afwezige Eliud Kipchoge (2:02.37).

Sisay Lemma viert zijn zege in Londen. Sisay Lemma viert zijn zege in Londen. Foto: Getty Images

Gezahegne breekt vier jaar oud wereldrecord

Terwijl Jepkosgei bezig was aan haar marathon, dook Gezahegne bij een wedstrijd in Genève onder het wereldrecord op de 10 kilometer op de weg van de Keniaanse. De dertigjarige atlete uit Bahrein kwam onder perfecte omstandigheden tot een tijd van 29 minuten en 38 seconden.

Jepkosgei was sinds 2017 wereldrecordhoudster op deze afstand. Ze noteerde toen een tijd van 29.43 minuten in Praag. Net als in Genève was dat een gecombineerde wedstrijd, waardoor de vrouwen gebruik konden maken van mannelijke hazen.

De mondiale toptijd voor een wedstrijd met alleen vrouwen werd drie weken geleden gelopen door de Keniaanse Agnes Tirop. De Keniaanse had in het Duitse Herzogenaurach 30.01 minuten nodig voor de 10 kilometer.

Tirop eindigde zondag als tweede in Genève. Met een tijd van 30.20 minuten was ze liefst 42 seconden langzamer dan Gezahegne.

De in Ethiopië geboren Gezahegne eindigde afgelopen zomer bij de Olympische Spelen van Tokio als tweede op de 10 kilometer op de baan, achter Sifan Hassan.