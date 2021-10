Joop Alberda zet per 1 november een punt achter zijn carrière als sportbestuurder. De 69-jarige Fries legt dan zijn taken neer als technisch directeur van de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Hij wordt opgevolgd door Herman Meppelink.

"Ik heb in mijn leven een bijzondere reis door de topsport mogen maken. Die is begonnen in het volleybal en eindigt daar nu ook", aldus Alberda, die in 1996 bondscoach was van de Nederlandse volleyballers die historie schreven met olympisch goud.

"Ik ben bij de Nevobo thuisgekomen en het huis is beter op orde dan ooit. We eindigden onlangs op het Europees kampioenschap als vierde met de vrouwen en als vijfde mannen en zijn nu voor beide teams al verzekerd van deelname aan de Volleyball Nations League, de WK’s van 2022 en de EK’s van 2023."

Voor Alberda is het moment gekomen om een stap terug te doen. "De loper voor de komende jaren ligt uitgerold, en als de ontwikkeling zo doorgaat, dan gloort deelname aan de Olympische Spelen van Parijs

. Voor nu is het klaar, en wordt het tijd voor een andere arbeid-rust verhouding."

Met Joop Alberda als bondscoach pakten de Nederlandse volleyballers in 1996 olympisch goud in Atlanta. Met Joop Alberda als bondscoach pakten de Nederlandse volleyballers in 1996 olympisch goud in Atlanta. Foto: Getty Images

Alberda heeft indrukwekkende staat van dienst

Alberda was sinds september 2018 technisch directeur bij de Nevobo, een functie die hij tussen 2006 en 2008 ook al bekleedde bij de volleybalbond. Hij heeft een lange staat van dienst als bestuurder in de Nederlandse sport.

Voordat hij drie jaar geleden terugkeerde bij de volleybalbond, was Alberda technisch directeur van zwembond KNZB. Eerder werkte hij als technisch directeur van NOC*NSF, de atletiekunie en de roeibond.

Met Alberda als beleidsman van NOC*NSF zette Nederland op de Spelen van 2000 in Sydney een record neer met 25 medailles. Dat record sneuvelde afgelopen zomer, toen op de Spelen in Tokio 36 medailles werden veroverd.

Alberda's opvolger Meppelink (65) is de vader van tweevoudig Europees kampioen beachvolleybal Madelein Meppelink. Hij zit al jaren in het bestuur van de Nevobo.