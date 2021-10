Marius Kipserem gaat op zondag 24 oktober proberen voor de derde keer de marathon van Rotterdam te winnen. De Keniaanse atleet zegevierde ruim twee jaar geleden op de Coolsingel in een parcoursrecord van 2:04.11.

Het betekende tevens een persoonlijk record voor de 33-jarige Keniaan, die in 2016 ook al de sterkste was in Rotterdam. Hij hoopt bij de komende editie opnieuw een persoonlijk record en een parcoursrecord te lopen.

"Toppers met zulke grote aspiraties als Marius Kipserem en Bashir Abdi geven het evenement iets speciaals. Het belooft een spannende én snelle race te worden", zegt Mario Kadiks, die na 35 edities gaat stoppen als organisator van de marathon in Rotterdam.

Kadiks meldde eerder al de komst van de Belgische atleet Abdi, die afgelopen zomer op de Olympische Spelen in het spoor van zijn Nederlandse trainingsgenoot Abdi Nageeye naar het brons liep op de marathon in Sapporo.

Nageeye snelde twee jaar geleden in Rotterdam naar een Nederlands record van 2:06.17. De 32-jarige atleet slaat de marathons van deze maand in eigen land over. Nageeye bereidt zich voor op de marathon van New York op 7 november.

Vorig jaar kon de hardloopwedstrijd over 42,195 kilometer door Rotterdam niet doorgaan vanwege het coronavirus. De editie van dit jaar werd van het voorjaar naar het najaar verplaatst.