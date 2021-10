De Nederlandse volleyballers nemen het volgend jaar bij het WK in Rusland in de groepsfase op tegen Argentinië, Iran en Egypte. Dat is donderdag door een loting in Moskou bepaald.

De Nederlandse volleybalbond Nevobo kreeg vorige week te horen dat de huidige positie op de wereldranglijst (vijftiende) voldoende is voor deelname aan het WK, dat in de zomer van 2022 in tien Russische steden wordt gehouden (26 augustus - 11 september).

Nederland werkt de poulewedstrijden af in Krasnoyarsk in Siberië. De andere speelsteden zijn onder meer Moskou, Sint-Petersburg en Jekaterinenburg.

Het wordt de tweede opvolgende mondiale titelstrijd waar het Nederlands mannenteam in actie komt. Drie jaar geleden eindigde Oranje als achtste.

Argentinië is het reekshoofd in groep F. De Zuid-Amerikanen behaalden bij de Olympische Spelen in Tokio brons. Iran is Aziatisch kampioen en staat momenteel tiende op de wereldranglijst. Egypte is de mondiale nummer negentien.